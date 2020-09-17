Uyuşturucu taciri 22 kişi tutuklandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, 22 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin operasyonlarında, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ”Uyuşturucu Madde BulundurmakKullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme ” suçlarından toplam 139 olayda 246 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 7 şüpheli adli kontrol neticesinde serbest bırakılarak, 22 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 87 gram esrar, 29,90 gram eroin, 5 kilo 189 gram metamfetamin, 216,12 gram sentetik kannobinoid, 12 adet ektazi, 16,55 gram kokain, 346 liserjik asıd LSD, 6 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 6 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 50 adet mermi ve uyuşturucu madde satışında elde edilen 28 bin 465 TL ele geçirildi.

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