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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan'da doğayla dost çevreci araç ile kesintisiz temizlik

İHA

Kocasinan'da doğayla dost çevreci araç ile kesintisiz temizlik

Kocasinan Belediyesi, daha temiz bir Kocasinan için doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı ile özellikle lavabolarda dezenfekte ve hijyen temizliği gerçekleştiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreci belediyecilik anlayışı daha temiz Kocasinan için gecegündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
Daha güzel Kocasinan ve Kayseri i.in yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye denildiği zaman; ilk başta temizlik akla gelir. Cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerin toplanması ve vatandaşların sabah gidecekleri yere ulaşırken tertemiz bir çevreyle karşılaşmaları çok önemlidir. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu an hizmeti hızlı bir şekilde ayağına götürmek önceliğimizdir. Bu doğrultuda rutin belediyecilik hizmetlerinde ilk olarak temizlik gelmektedir. Hem hizmet çeşitliliği hem de vatandaşlara hizmeti anında ulaştırabilmek için mobil araçların önemi daha farklıdır. Çünkü vatandaşın bizden ihtiyaç duyduğu hizmeti hızlı bir şekilde cevap vermektir. Bununla birlikte çevreci yaklaşımla karbon emisyonunu ortadan kaldırıp, doğayı hiçbir şekilde kirletmeyen elektrikli araçlarla bu hizmetleri yerine getirmektir. Bütün gayretimiz, daha güzel ve daha temiz Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. Vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her zaman yanlarında ve hizmetindeyiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Öte yandan ‘Mobil Temizlik Aracı’ adıyla ve çevreci özelliğine sahip elektrikli araç, temizlik donatılarıyla dikkat çekiyor. Yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan araç, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mobil temizleme aracı ile lavabolardan musluklara, abdest alma yerinden giderlere kadar etkin bir şekilde hijyen temizliği çalışması yürütüyor. Özellikle ekipler, wc ve lavabolarda zararlı mikroorganizmaları tamamen önleyerek vatandaşlara daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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