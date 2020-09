Şehrin kuzeyine 'Dev Yol' yatırımı

Başkan Büyükkılıç, Yamula Baraj Gölü’ne kıyısı bulunan yerleşim birimlerini yakından ilgilendiren Hıdırellez Yolu’nda Büyükşehir ekiplerinin başlattığı çalışmayı denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin dört bir yanını modern yol ağı ile kuşatma yönündeki kararlılığını sürdürerek bu kez şehrin kuzeyine dev yol yatırımında bulunuyor. Yamula Baraj gölüne kıyısı bulunan yerleşim birimlerini yakından ilgilendirdiği gibi şehrin en güzel seyredildiği Hıdırellez Yolu’nda dağ tepe dümdüz edilerek hem yol genişletiliyor hem de geometrisi düzeltilerek daha konforlu hale getiriliyor. Başkan Büyükkılıç, ulaşımla ilgili radikal bir karara daha imza atarak, şehri bir bütün olarak görmenin öneminden hareketle kenar mahalleleri yakından ilgilendiren ve şehrin cazibesini artıracak dev bir yol yatırımını daha başlattı. Başkan Büyükkılıç, Kocasinan bölgesinde Yamula Barajı’na kıyı yerleşim birimleri için adeta 'Can damarı' niteliğindeki yolun dağ tepe dümdüz edilerek genişletilmesi ve geometrisinin düzeltilerek hem 3 şeritli hem de güvenli ve konforlu hale getirilmesi için talimatıyla başlatılan 5 kilometrelik yolda çalışmaları yerinde denetledi. Yolun şehrin kuzeyinde önemli bir değer olan Yamula Baraj Gölü’ne kıyı tüm yerleşim birimlerini doğrudan ilgilendirdiğini ve her gün binlerce aracın bu yolu kullandığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, 2 şeritli ve kıvrımlı yolun güvenliğini ve standardını yükseltmenin önemine işaret ederek, yolun aynı zamanda baraja kıyı yerleşim yerlerinin cazibesini artıracağını ve daha çok insanın doğa turizmiyle tanışacağını ifade etti. Kayseri’nin planlı şehirleşme kapsamındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şu değerlendirmelerde bulundu.

“Şu anda ‘Hıdrellez Tepesi’ diye bilinen tepeye çıkan yol üzerindeyiz. Buradan marinaya Kızılırmak bölgesine Yamula Barajı’na giden ana arterimiz. Yaklaşım 5 kilometrelik kıvranan yollarımızı inşallah en kestirme, en düzgün standartlı yüksek yollar yapacağız. Yolu, iki çıkış bir iniş şeklinde, yaklaşık 20 metrelik bir genişlikteki bir yola dönüştürüyoruz. Tepeleri düzlüyoruz. Devasa çalışmalar yapıyoruz. Yukarıda Kocasinan Belediyemizin yapacağı bir millet bahçesi var. İnşallah o çalışmaya da böylece destek verilmiş olacak. Bu bölgeye en büyük hizmeti getirmiş olacağız. Her şeyden önce hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah bu hizmetlerden yararlanmayı nasip eylesin”

Salgın kapsamında vatandaşları sürekli uyaran, bilgilendiren ve gittiği yerlerde muhakkak covid19 hatırlatmasında bulunan Büyükkılıç, Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını da bir kez daha yineleyerek, “Bu sorunu da hep birlikte aşacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.