Düğün sahibi ve düğüne katılan 29 kişiye para cezası kesildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yasak olmasına rağmen düğün yapan ve düğüne katılan 29 kişiye ceza kesildi. Ayrıca piknik yapan 3, nişan yapan 2 ve maske takmayan 63 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında 1920 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan kontrollerde; yasak olmasına rağmen düğün yaptığı tespit edilen düğün sahibine 3 bin 150 Türk Lirası, düğün merasimine katılan 29 kişiye 26 bin 100 Türk Lirası, nişan merasimi yapan 2 kişiye 6 bin 300 Türk Lirası, yasaklanmış piknik alanında piknik yapan 3 kişiye 9 bin 450 Türk Lirası ve maske takma kuralını ihlal eden 63 kişiye 56 bin 700 Türk Lirası olmak üzere toplam 101 bin 700 Türk Lirası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 82’inci maddesi uyarınca, idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, halkın huzur, güvenlik ve sağlığını korumaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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