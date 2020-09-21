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Tüketici hakem heyeti, velinin ücret iade talebini kabul etti

DHA

Tüketici hakem heyeti, velinin ücret iade talebini kabul etti


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, geçen dönemki eğitim-öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için özel okula para yatıran Hamza Y., 9 bin lirasının iadesi için İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Heyet, velinin talebini kısmen kabul ederek, okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.
Kayseri'de yaşayan Hamza Y., geçen dönemki eğitim-öğretim yılında çocuğunu özel okula kaydettirdi. Hamza Y., çocuğunun okul ücretini peşin ödedi. Mart ayında koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından, Hamza Y'nin çocuğu yüz yüze eğitim göremedi. Hamza Y. de 15 Mart 2020 tarihinden sonraki günler için ödediği ücretin tarafına iade edilmesini istedi. Özel okul ise, Mart ayından sonra uzaktan eğitim yapıldığı gerekçesiyle ücreti iade etmedi. Hamza Y., bunun üzerine 9 Eylül'de İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Hamza Y. başvurusunda, "15 Mart 2020 tarihinden sonraki günlerde okulların tatil edilmesinden dolayı okul ücretinin tarafıma iade edilmesini istiyorum" dedi. Şikayet edilen özel okul ise savunmasında, harcama yapılmayan yemek, doğalgaz, elektrik ve su gibi giderlerin gelecek yıl kayıt ücretinden mahsup edileceğini ifade ederek, şikayetin reddini talep etti. İl Tüketici Hakem Heyeti, yaptığı inceleme sonucunda, 9 bin liranın ödenmesini isteyen öğrenci velisinin talebini kısmen kabul ederek, okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi. Hakem Heyeti gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:
"Şikayet kanunlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre dosya incelenmiştir. Dosyanın incelenme neticesinde tüketici ile şikayet edilen özel okul arasında kanunlarda belirtilen bir tip sözleşme bulunmamaktadır. Asgari şartları bulunduran şikayet konusu sözleşmede, tüketicinin belirli miktar ödemeyi yapacağı, şikayet edilen özel eğitim kurumunun ise usulüne uygun eğitim yerinde (okulda) tüketicinin belirttiği öğrenciye (yüz yüze) eğitim vereceği ifade edilmiştir. Sözleşme içerisinde, doğa olayları, salgın hastalık, 'mücbir sebep' gibi ifa imkansızlığı durumunda tarafların yükümlülükleri konusunda bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde bir karar verilmesi gerekmektedir."
'TÜKETİCİLER 3 AYLIK BEDELİ GERİ ALABİLİRLER'
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, koronavirüs salgını sürecinde tüketicilerin önemli haklarının olduğunu belirterek, "Şu an eğitimde bir yasaklama yok. Yüz yüze eğitimden farklı olan uzaktan eğitim dönemine başvuruldu. Fakat burada şöyle bir durum var; bizim okula çocuğumuzu kaydederken yapmış olduğumuz sözleşme yüz yüze eğitimle ilgili. Sözleşmenin içerisinde uzaktan eğitim maddesi yok. Olağanüstü durum varsa da yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilirler. Çünkü, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var. Devletin yasakladığı dönem olduğu için yazılı bildirime de gerek yoktu. Fakat ücreti talep etmek anlamında yazılı bildirim yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-09-21 18:01:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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