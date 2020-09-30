Karantina ihlali, adliye girişinde HES kodundan tespit edildi

Olcay DÜZGÜNSamed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, koronavirüs hastası İlker U.'nun (26), para cezası yatırmak için geldiği adliyede, HES kodu kontrolünde karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi. Binaya girişine izin verilmeyen İlker U., Kredi Yurtlar Kurumu'na gönderildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kayseri Adliyesi´ne gelenlerin HES kodu kontrol ediliyor. Bu kapsamda, adliyeye adli para cezası yatırmak için gelen İlker U.'nun, yapılan sorgulamasında, Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, İlker U.'nun, 10 günlük karantina süresinin 9'uncu gününde olduğunu belirledi. Polis noktasında tutulup, binaya alınmayan İlker U.´ya, karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ardından adliyeye gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri, Ülker U.'yu ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürdü. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN
2020-09-30 16:33:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.