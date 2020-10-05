Kayseri'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin boş sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi 474'üncü Sokak'ta meydana geldi. Murat Çakır (47) yönetimindeki 38 DF 678 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki içi boş sulama kanalına devrildi. Kazada otomobildeki Çakır ile eşi Aynur Çakır (43) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çakır çifti olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-10-05 21:25:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.