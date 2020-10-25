Çevreye uyumlu duvarlar sanata dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevreye uyumlu duvarlar sanata dönüştü

İHA

Çevreye uyumlu duvarlar sanata dönüştü

Doğa ve çevre için yaptığı çalışmalarla örnek olan Melikgazi Belediyesi Osman Ulubaş Okulu'nun bahçe duvarlarına ağaç ve orman manzaralı resimler çiziyor.
Duvarlara çizilen resimlerle mahallenin mimarisine renk katıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Taş duvarlar o soğuk görünümünden uzaklaşıp adeta hayat buluyor. Okul duvarlarını yeşile ve ağaçlandırmaya özendirmek için yeşil ve ağaç manzaraları ile süsledik. Öğrencilerimiz ve mahalle sakinleri yapılan çalışmadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Belediyemiz her zaman okullarımıza destek olmaya devam ediyor. Bakım, onarım, basketbol ve futbol sahası yapımı, çevre düzenlemesi gibi birçok çalışma ile okullarımıza destek oluyoruz. Yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimizin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu kapsamda duvarlara resim çizerek okullarımız daha renkli ve daha güzel hale gelecek. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Büyük emek vererek sanatını duvarlara yansıtan ressamlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Eğitime ve öğretime yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı öğrencilerin gülümsemesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mutlu Önal’dan Kocasinan Şimşek futbol okuluna ziyaret
YEREL HABERLER Mutlu Önal’dan Kocasinan Şimşek futbol okuluna ...
Yeşilhisar'da patates hasadı devam ediyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da patates hasadı devam ediyor
KPSS 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı
YEREL HABERLER KPSS 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı
Erkekler Voleybol 1. Lig 3.Hafta Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - Melikgazi Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Erkekler Voleybol 1. Lig 3.Hafta Kocaeli BŞB ...
Maganda kurşunu restorana isabet etti
YEREL HABERLER Maganda kurşunu restorana isabet etti
Otomobilden havaya sıkılan kurşunlar iş yerinde hasar oluşturdu
YEREL HABERLER Otomobilden havaya sıkılan kurşunlar iş yerinde hasar ...
Başkan Cabbar: "Çopuroğlu başkanımızla yola devam"
YEREL HABERLER Başkan Cabbar: "Çopuroğlu başkanımızla yola devam"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir ...
Safiye Teyze'den Erdoğan'a: "Damadına benim için bir sarıl"
YEREL HABERLER Safiye Teyze'den Erdoğan'a: "Damadına benim için bir ...
Şaban Çopuroğlu yeniden Başkan AK Parti Kayseri'nin yeni Yönetim Kurulu
YEREL HABERLER Şaban Çopuroğlu yeniden Başkan AK Parti Kayseri'nin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah ülkemizi afetlere ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz güçlü durdukça Türkiye de ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Avrupa Müslümanlara açtığı cephe ile aslında kendi sonunu hazırlıyor” “Macron’in zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” “Türkiye sınırlarının dibinde terör bataklığı terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir” "Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Avrupa Müslümanlara açtığı ...
Bakan Akar: S-400, 83 milyon halkımızın güvenliği için zorunluluktur
YEREL HABERLER Bakan Akar: S-400, 83 milyon halkımızın güvenliği ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azeri kardeşlerimiz işgal ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 sistem ve kontroller NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmiyor"
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 sistem ve ...
Uzmanından koronavirüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı Uzm. Dr. Şermin Ülgün: “Koronavirüs bazı hastalarda çıkmadan önce kaşıntı ve döküntü şikayeti oluyor”
YEREL HABERLER Uzmanından koronavirüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı Uzm. ...
Dolardaki artış kuruyemişçileri vurdu İthal ürünlerin fiyatları arttı, satışlar azaldı
YEREL HABERLER Dolardaki artış kuruyemişçileri vurdu İthal ürünlerin ...
Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması sona erdi
YEREL HABERLER Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması sona ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Mahkemelere göre arabuluculuk sistemi daha ucuz
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Mahkemelere göre ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X