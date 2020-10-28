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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Belediyespor’un Halkbank maçı tehir edildi

İHA

Melikgazi Belediyespor’un Halkbank maçı tehir edildi

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Melikgazi Belediyespor’un 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Halkbank karşılaşması rakip takımda çıkan Covid19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Voleybol 1. Ligi’nde Covid19 virüsü nedeniyle ertelemeler devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’undan yapılan açıklamada Melikgazi Belediyespor ile Halkbank arasında 31 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma, Halkbank takımında çıkan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca, Halkbank’ın 7 Kasım’da oynaması gereken Saint Joseph maçı da yine ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme ile ilgili resmi yazı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kulüplere ve Gençlik ve Spor il Müdürlükleri ile voleybol il temsilciliklerine iletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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