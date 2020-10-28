Kayserispor´da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA) Süper Lig´in 7´nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor´a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5´e 2 ve top kapma ile devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA

2020-10-28 21:01:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.