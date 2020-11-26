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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar korona virüsten kaçtı, soba satışları arttı

İHA

Vatandaşlar korona virüsten kaçtı, soba satışları arttı

Kayseri’de vatandaşlar korona virüs döneminde bağ evlerine akın edince soba satışları arttı.
Kayseri'de, korona virüs ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması üzerine köylerine ve bağlarına giden vatandaşların sobaya olan ihtiyaçlarının artması ile birlikte soba satışlarında artış yaşandı. Eski Sanayi Bölgesi’nde sobacı üretimi ve satışı yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, vatandaşın korona virüsten dolayı bağ evlerine ve yaylalara gittiğini, o bölgelerde de doğalgaz olamadığı için sobanın tercih edildiğini söyledi. Karabaşoğlu, "Günümüzde korona virüsten dolayı insanlar, toplu yaşamdan ziyade, dağınık yaşama döndü. Bağ evlerini, yayla evlerini yani biraz daha insanlardan uzak kesimlere yöneldi. Bu bölgelerde de doğalgaz bulunmadığı için soba talep ediliyor. Fırınlı, kuzineli, şömineli ekmek pişiren soba çeşitleri istenmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllara göre bu sene biraz daha hareketli gidiyor. İnsanlar sobayı biraz daha tercih ediyor” ifadelerini kullandı.
İnsanların en çok kuzineli sobaları tercih ettiğini söyleyen Mustafa Emre Karabaşoğlu, "Sobada en çok kuzineli olanlar tercih ediliyor. Sobalarımız basit olan 350 TL’den başlıyor. Modeline ve kalitesine göre mesela tamamen döküm, şömineli ve ağırlığı ortalama 180190 kilo olan sobalar yaklaşık olarak 4 bin 600 TL civarında seyir ediyor. En pahalı modelimiz şu anda 8 bin 800 TL. Özelliği ise tamamen döküm, dayanıklılığı yüksek, görseli güzel ve dayanıklı, ömürlü olması en büyük avantaj. Doğalgaz çıktıktan sonra doğal olarak, sobadaki satışlarda ve kullanımlarda düşüş oldu ancak geçtiğimiz yıllara göre bu sene korona virüs sebebi ile insanlar biraz daha seyrek yaşadığı ve sobayı tercih ettiği için birde sobaya olan özlemden dolayı insanlar bu yıllarda sobayı biraz daha çok tercih ediyor” diye konuştu.

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