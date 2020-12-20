Hüseyin Akay’ın acı günü

Kayseri Şeker Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın kızı Begüm Akay vefat etti.
Kayseri Şeker Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın 35 yaşındaki kızı Begüm Akay, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Begüm Akay’ın cenazesi Ankara’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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