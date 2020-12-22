Kayserispor'un Antalya karnesi

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında yine kazanamadı.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, yine rakibini mağlup edemedi. Rakibi ile Antalya'da oynadığı 16 maçta 5 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 11 kez de yenildi. Kayserispor deplasmanda oynadığı 16 maçta 13 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Kayserispor'un Antalya deplasmanında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

2020/2021 AntalyasporKayserispor 20

2019/2020 AntalyasporKayserispor 22

2018/2019 AntalyasporKayserispor 00

2017/2018 AntalyasporKayserispor 21

2016/2017 AntalyasporKayserispor 21

2015/2016 AntalyasporKayserispor 11

2013/2014 AntalyasporKayserispor 22

2012/2013 AntalyasporKayserispor 30

2011/2012 AntalyasporKayserispor 10

2010/2011 AntalyasporKayserispor 21

2009/2010 AntalyasporKayserispor 40

2008/2009 AntalyasporKayserispor 21

2006/2007 AntalyasporKayserispor 10

1997/1998 AntalyasporKayserispor 21

1995/1996 AntalyasporKayserispor 33

1994/1995 AntalyasporKayserispor 20

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