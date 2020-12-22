Kayserispor'un Antalya karnesi

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında yine kazanamadı.
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, yine rakibini mağlup edemedi. Rakibi ile Antalya'da oynadığı 16 maçta 5 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 11 kez de yenildi. Kayserispor deplasmanda oynadığı 16 maçta 13 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Kayserispor'un Antalya deplasmanında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:
2020/2021 AntalyasporKayserispor 20
2019/2020 AntalyasporKayserispor 22
2018/2019 AntalyasporKayserispor 00
2017/2018 AntalyasporKayserispor 21
2016/2017 AntalyasporKayserispor 21
2015/2016 AntalyasporKayserispor 11
2013/2014 AntalyasporKayserispor 22
2012/2013 AntalyasporKayserispor 30
2011/2012 AntalyasporKayserispor 10
2010/2011 AntalyasporKayserispor 21
2009/2010 AntalyasporKayserispor 40
2008/2009 AntalyasporKayserispor 21
2006/2007 AntalyasporKayserispor 10
1997/1998 AntalyasporKayserispor 21
1995/1996 AntalyasporKayserispor 33
1994/1995 AntalyasporKayserispor 20
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.