Komşusunun garajındaki aracında ölü bulundu

Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Sarız ilçesinde çiftçi İsmail Akyol (61), komşusunun garajında park halindeki otomobilinde ölü bulundu.
Dallıkavak Mahallesi´nde çiftçi İsmail Akyol´a ulaşamayan yakınları, çevrede aramaya başladı. Mahallede yapılan arama sonucu Akyol´un 38 RU 866 plakalı otomobilini komşusunun garajına park ettiği belirlendi. Akyol´u otomobilinin içinde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Akyol´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Akyol´un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İsmail Akyol'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Sariz Melih KAMIŞ
2020-12-22 16:04:47
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