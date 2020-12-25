Kayseri'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı belirtildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilen sıcaklıkların hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor. Bölge genelinde önemli bir yağış durumu beklenmemekte olup sabah ve gece saatlerinde yer yer görüş engelleyici hadiselerin (sis, pus, vb.) görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde değerlendirme periyodunca rüzgarın güneyli yönlerden eseceği beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan il merkezlerimizde hafta sonu görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin ise, Kayseri 12, Kırşehir 11, Nevşehir 10, Sivas 7, Yozgat 10 derece olması bekleniyor”

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