Büyükkılıç'a TÜBİTAK'tan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK Grup Koordinatörü Dr. Metin Demirsoy ve TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek'i ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'nin bilimsel ve teknolojik konularda bilimin de merkezi olması için gayret ettiklerini belirtti.

Demirsoy da Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak, bilim alanında yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.