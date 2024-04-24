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        Büyükkılıç'a TÜBİTAK'tan ziyaret

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK Grup Koordinatörü Dr. Metin Demirsoy ve TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek'i ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:12
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        Büyükkılıç'a TÜBİTAK'tan ziyaret
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK Grup Koordinatörü Dr. Metin Demirsoy ve TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek'i ağırladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri'nin bilimsel ve teknolojik konularda bilimin de merkezi olması için gayret ettiklerini belirtti.

        Demirsoy da Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak, bilim alanında yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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