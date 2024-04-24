Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi adayı MHP lehine çekildi

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanacağı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Servet Kantekin, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi adayı MHP lehine çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanacağı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Servet Kantekin, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        MHP Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kantekin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde 1617 oy aldığını ve seçimde oy kullanan hemşehrilerinin yüzde 10,59'unun teveccühüne mazhar olduğunu belirtti.

        Seçimlerin, tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildiğini anımsatan Kantekin, şunları kaydetti:

        "Alınan karar doğrultusunda 2 Haziran'da seçimler tekrarlanacak. Tekrarlanacak seçimde ilçemizin aydınlık geleceğine yol açmam gerektiğine inandığım için Pınarbaşı'nın geleceğinin kararmaması adına dünya görüşümüzü şekillendiren Ülkücü hareketin siyasi temsilcisi olan gönül dünyamda da kıymetli bir yeri bulunan MHP lehine, Menduh Uzunluoğlu'nu desteklemek üzere çekilme kararı aldım. Bu kararımızın Pınarbaşı ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum."

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Pınarbaşı'ndaki seçimin yaptıkları itirazlar neticesinde yetkili kurulların verdikleri karar ile iptal edildiğini söyledi.

        CHP'nin bu seçimlerde usulsüzlüklere imza attığını savunan Ersoy, "Kazanmış olduğumuz bir seçimi sanki CHP kazanmış gibi yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Kaldı ki en iyi cevabı 2 Haziran'da Pınarbaşı'nda aziz hemşehrilerimiz verecektir. Verecekleri her türlü karara da bugünden saygılı olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

        Milli Yol Partisi'nin Pınarbaşı adayının MHP lehine çekilme kararı aldığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

        "Bugün aramızda 31 Mart seçimlerinde Milli Yol Partisi'nden aday olmuş ve 1700 civarında oy almış, bizim de geçmişten bugüne kıymet verdiğimiz ülküdaşımız Servet Kandemir beyefendi var. Servet Bey'le yaptığımız istişareler neticesinde kendisi MHP'ye destek verme kararı almıştır. Ekip arkadaşlarıyla birlikte aramızdalar, kendilerine aldıkları karardan dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir menfaat gözetmeksizin, pazarlık unsuru ortaya koymaksızın Pınarbaşı'nın geleceği için saflarımızda yer aldı."

        MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise yerel seçimlerde vatandaşların demokratik iradelerini gösterdiğini belirtti.

        Sandıktan çıkan sonuca saygı duyduklarını anlatan Demirezen, "Bununla beraber ne yazık ki Pınarbaşı ilçemizde CHP'li bazı görevlilerin siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacak hukuk dışı eylemleri de tatsız olaylara sebebiyet vermiştir. Pınarbaşılı hemşehrilerimiz ve dava arkadaşlarımız müsterih olsunlar, MHP'ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 10 milyon porsiyon çorba ikram et...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 10 milyon porsiyon çorba ikram et...
        Kayseri'de yasa dışı keklik avlayan 2 kişi yakalandı
        Kayseri'de yasa dışı keklik avlayan 2 kişi yakalandı
        Kayseri'deki Zamantı Irmağı kano tutkunlarının yeni rotası oldu
        Kayseri'deki Zamantı Irmağı kano tutkunlarının yeni rotası oldu
        82 yaşındaki öğretmen, Alzheimer'a matematikle meydan okuyor
        82 yaşındaki öğretmen, Alzheimer'a matematikle meydan okuyor
        Kayserili sporcular muaythaide 13 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı
        Kayserili sporcular muaythaide 13 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı
        Melikgazi Belediyesi sahipsiz hayvanlar için "köy" kuracak
        Melikgazi Belediyesi sahipsiz hayvanlar için "köy" kuracak