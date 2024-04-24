Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi adayı MHP lehine çekildi
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanacağı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Servet Kantekin, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanacağı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Servet Kantekin, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
MHP Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kantekin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde 1617 oy aldığını ve seçimde oy kullanan hemşehrilerinin yüzde 10,59'unun teveccühüne mazhar olduğunu belirtti.
Seçimlerin, tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildiğini anımsatan Kantekin, şunları kaydetti:
"Alınan karar doğrultusunda 2 Haziran'da seçimler tekrarlanacak. Tekrarlanacak seçimde ilçemizin aydınlık geleceğine yol açmam gerektiğine inandığım için Pınarbaşı'nın geleceğinin kararmaması adına dünya görüşümüzü şekillendiren Ülkücü hareketin siyasi temsilcisi olan gönül dünyamda da kıymetli bir yeri bulunan MHP lehine, Menduh Uzunluoğlu'nu desteklemek üzere çekilme kararı aldım. Bu kararımızın Pınarbaşı ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum."
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Pınarbaşı'ndaki seçimin yaptıkları itirazlar neticesinde yetkili kurulların verdikleri karar ile iptal edildiğini söyledi.
CHP'nin bu seçimlerde usulsüzlüklere imza attığını savunan Ersoy, "Kazanmış olduğumuz bir seçimi sanki CHP kazanmış gibi yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Kaldı ki en iyi cevabı 2 Haziran'da Pınarbaşı'nda aziz hemşehrilerimiz verecektir. Verecekleri her türlü karara da bugünden saygılı olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Milli Yol Partisi'nin Pınarbaşı adayının MHP lehine çekilme kararı aldığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:
"Bugün aramızda 31 Mart seçimlerinde Milli Yol Partisi'nden aday olmuş ve 1700 civarında oy almış, bizim de geçmişten bugüne kıymet verdiğimiz ülküdaşımız Servet Kandemir beyefendi var. Servet Bey'le yaptığımız istişareler neticesinde kendisi MHP'ye destek verme kararı almıştır. Ekip arkadaşlarıyla birlikte aramızdalar, kendilerine aldıkları karardan dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir menfaat gözetmeksizin, pazarlık unsuru ortaya koymaksızın Pınarbaşı'nın geleceği için saflarımızda yer aldı."
MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise yerel seçimlerde vatandaşların demokratik iradelerini gösterdiğini belirtti.
Sandıktan çıkan sonuca saygı duyduklarını anlatan Demirezen, "Bununla beraber ne yazık ki Pınarbaşı ilçemizde CHP'li bazı görevlilerin siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacak hukuk dışı eylemleri de tatsız olaylara sebebiyet vermiştir. Pınarbaşılı hemşehrilerimiz ve dava arkadaşlarımız müsterih olsunlar, MHP'ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.
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