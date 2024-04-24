Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi adayı MHP lehine çekildi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanacağı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Servet Kantekin, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

MHP Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kantekin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde 1617 oy aldığını ve seçimde oy kullanan hemşehrilerinin yüzde 10,59'unun teveccühüne mazhar olduğunu belirtti.

Seçimlerin, tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildiğini anımsatan Kantekin, şunları kaydetti:

"Alınan karar doğrultusunda 2 Haziran'da seçimler tekrarlanacak. Tekrarlanacak seçimde ilçemizin aydınlık geleceğine yol açmam gerektiğine inandığım için Pınarbaşı'nın geleceğinin kararmaması adına dünya görüşümüzü şekillendiren Ülkücü hareketin siyasi temsilcisi olan gönül dünyamda da kıymetli bir yeri bulunan MHP lehine, Menduh Uzunluoğlu'nu desteklemek üzere çekilme kararı aldım. Bu kararımızın Pınarbaşı ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum."

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Pınarbaşı'ndaki seçimin yaptıkları itirazlar neticesinde yetkili kurulların verdikleri karar ile iptal edildiğini söyledi.