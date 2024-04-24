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        Kayseri'de yasa dışı keklik avlayan 2 kişi yakalandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı keklik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:38
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        Kayseri'de yasa dışı keklik avlayan 2 kişi yakalandı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı keklik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızılören mevkisi genel avlağında yasa dışı av yapıldığı ihbarı alan ekipler harekete geçti.

        Görevliler 2 kişiye, kurdukları tuzakla canlı olarak yakaladıkları 6 keklik ile birlikte suçüstü yaptı, 4 kafes, keklik yakalama ağı ile 3 hoparlöre el koydu.

        Kaçak avcılara Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tazminat ve idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan keklikler doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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