Kayseri'de yasa dışı keklik avlayan 2 kişi yakalandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı keklik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı keklik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızılören mevkisi genel avlağında yasa dışı av yapıldığı ihbarı alan ekipler harekete geçti.
Görevliler 2 kişiye, kurdukları tuzakla canlı olarak yakaladıkları 6 keklik ile birlikte suçüstü yaptı, 4 kafes, keklik yakalama ağı ile 3 hoparlöre el koydu.
Kaçak avcılara Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tazminat ve idari para cezası uygulandı.
Öte yandan keklikler doğaya bırakıldı.
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