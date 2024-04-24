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        Melikgazi Belediyesi sahipsiz hayvanlar için "köy" kuracak

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sahipsiz hayvanlar için köy kuracaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:19
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        Melikgazi Belediyesi sahipsiz hayvanlar için "köy" kuracak
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sahipsiz hayvanlar için köy kuracaklarını açıkladı.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında sahipsiz hayvanlara sevgi dolu bir yuva sunmayı hedeflediklerini, bunun için projelerinin hazır olduğunu belirtti.

        Kısa sürede projeyi hayata geçireceklerini, sahipsiz hayvanların gereken bakım ve rehabilitasyonu sağlandıktan sonra sahiplendirileceğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Sahipsiz hayvanlarımız için Melikgazi'de kapsamlı bir köy kuruyoruz. Bu proje, bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle birlikte sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve onlara barınma imkanı sağlamayı amaçlıyor. Köyümüzde doğal yaşam alanı, kafe, etkinlik alanı ve köpek eğitim parkuru yer alacak. İmar planı, tahsis ettiğimiz alan ve projemiz hazır. İnşallah kısa zamanda projemizi hayata geçireceğiz."

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