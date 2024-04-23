Belediyenin "Çocuk Treni" etkinliği öğrencileri eğlendirdi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ulaşım AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir raylı sistem aracını çocuklar için hazırladı.

Kayseri'de "Çocuk Treni" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sefer yaptı.

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