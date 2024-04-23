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        23 Nisan kutlamalarında 'Puta tapmayın' diye bağırdı, gözaltına alındı

        KAYSERİ'de 23 Nisan kutlamalarında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu öncesi R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:05
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        23 Nisan kutlamalarında 'Puta tapmayın' diye bağırdı, gözaltına alındı
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        KAYSERİ'de 23 Nisan kutlamalarında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu öncesi R.K. (45), "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Karaköse'nin çelenk sunmasından hemen önce alana giren R.K. iki elini havaya kaldırıp, yana doğru açarak, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı. Tören alanında bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırılan R.K., emniyete götürüldü. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylediği öğrenilen R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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