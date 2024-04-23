Kayseri'de çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı

Makam koltuğunu 6 yaşındaki Melis Eylül Can ve Mustafa Göktürk Bakır'a devreden Aydın, çocukların huzur ve güvenliği için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Denetimlere katılan 6 yaşındaki Eymen Ahi, AA muhabirine, uygulamada durdurduğu araç sürücülerinin ehliyetini ve emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ettiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nce düzenlenen etkinlikle polis kıyafeti giyen ve Bağdat Caddesi'nde yapılan uygulamaya katılan çocuklar, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı, ehliyet ve ruhsatları kontrol etti.

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar denetime katıldı, hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu.

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