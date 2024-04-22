Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Kayseri'de mobilya fuarında konuştu:

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, geçen yıl 200'ün üzerinde ülkeye mobilya ihracatı yapıldığını bildirdi.

Ağar, Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde düzenlenen "Mobilyada Moda Show" fuarının açılışında, mobilya sektörünün son yıllarda sergilediği performansla kendisini ispatladığını söyledi.

Amaçlarının, Türkiye'nin ekonomik ve ticaret kazanımlarını korumak ve daha da geliştirmek olduğuna dikkati çeken Ağar, "Türkiye olarak büyümede ve ihracatta yakaladığımız güçlü seyir, ekonomimizin krizlere ve zorluklara karşı son derece dayanıklı olduğunu ortaya koymuş durumdadır." dedi.

İhracatta geçen yılın ikinci yarısından itibaren görünen olumlu seyrin devam ettiğini vurgulayan Ağar, "2024 yılının ilk çeyreğinde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artış göstererek 63,7 milyar dolara ulaştı. Yine mart ayı ihracatımıza baktığımızda aylık 22,6 milyar dolar ihracat yapmış bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Ağar, Kayseri'den 2023 yılında 3,6 milyar dolar ihracat yapıldığını belirterek, ithalatın ise 1,6 milyar dolar olduğunu aktardı.

Kayseri'nin, dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğuna dikkati çeken Ağar, şöyle konuştu:

"Mobilya sektörümüz, ülkemizde önemli oranda istihdam sağlayan ihracat ve dış pazarlardaki payını her geçen gün arttıran ve en hızlı büyüyen sektörlerimiz arasında. Aynı zamanda, ülkemizde, ihracatı ithalatından fazla olan net ihracatçı konumundaki sektörlerimizden bir tanesi. Nasıl ki ihracat, ekonomimiz için vazgeçilmez bir nitelikteyse mobilya sektörümüz de ihracat için olmazsa olmaz. 2022 yılında 4,6 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımız, 2023 yılında çok az bir düşüşle yine 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Başta Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya olmak üzere 2023 yılında 200'ün üzerinde ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştirildi. Bugün dünyanın dört bir yanında Türk mobilyasının kullanıldığını söylemekten büyük bir gurur duyuyoruz. Ülkemiz dünya mobilya ticaretinde 2021 yılında 11. sırada yer alırken, 2022 yılında gerçekleştirdiği 4,6 milyar dolarla dünyada 9. sıraya yükseldi. Yine 2002 yılından itibaren mobilya sektöründe ülkemizin dünya ihracatından aldığı paya baktığımızda ise 2002 yılında sadece binde 4,35 olan bu payın, 2022'de yüzde 2'ye ulaştığını memnuniyetle müşahede ediyoruz."