Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
G.T. idaresindeki 34 BM 8900 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki N.T. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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