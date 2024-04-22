Kayseri'deki trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Y.A. ve R.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan S.N.G. ile S.A'nın hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Y.A, idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, dün Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki S.N.G, S.A. ve R.K. yaralanmıştı.
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