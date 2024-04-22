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        Kayseri'deki trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:53
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        Kayseri'deki trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

        Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Y.A. ve R.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan S.N.G. ile S.A'nın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

        Y.A, idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, dün Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki S.N.G, S.A. ve R.K. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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