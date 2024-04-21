Kayseri'de drift atan sürücüye para cezası kesildi

Otomobilin bulunduğu yere giden ekipler, alkollü de olduğu tespit edilen sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesti. Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

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