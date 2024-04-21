Kayseri'de takla atan otomobil karşı şeride savruldu: 4 yaralı

KAYSERİ’de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak karşı şeride savrulan otomobildeki 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Talas istikametinden kent merkezine doğru seyir halinde olan M.C.E. (20) yönetimindeki 38 JG 592 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, yaklaşık 90 metre savrulduktan sonra takla attı ve karşı şeride geçip, ters döndü. Yol kenarındaki kaldırımlara çarpıp, ağaçları deviren otomobilde, sürücü M.C.E. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü ile yolculardan birinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.