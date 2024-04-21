Kayseri'de devrilen otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından kontrollü olarak tekrardan ulaşıma açıldı.

Otomobilden çıkartılıp hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin ve sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 90 metre sürüklenen ve kaldırıma çarparak durabilen otomobildeki, sürücü ve 3 kişi yaralandı.

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