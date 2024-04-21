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        Kayseri'de devrilen otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilde 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:07
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        Kayseri'de devrilen otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilde 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        M.C.E. idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

        Yaklaşık 90 metre sürüklenen ve kaldırıma çarparak durabilen otomobildeki, sürücü ve 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden çıkartılıp hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin ve sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından kontrollü olarak tekrardan ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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