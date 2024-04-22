Başkan Büyükkılıç'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayasıyla mesaj yayımladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayasıyla mesaj yayımladı.
Büyükkılıç, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu belirtti.
"Okuyan ve okutan şehir Kayseri" mottosuyla donanımlı, eğitimli bir nesil için Kayseri'yi kütüphanelerle donattıklarını ifade eden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara özel projeler yaptıklarını dile getirdi.
Çocukların bayramını tebrik eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"23 Nisan, hem bağımsızlığımızın sembolü olan TBMM'nin kuruluş yıl dönümü hem de dünyayı yönetecek olan çocuklarımıza armağan edilen bir gündür. Geleceğe dair umut olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Öte yandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da yayımladıkları mesajlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
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