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        Vasıflı eleman ihtiyacının karşılanması için öğrenciler tezgah başında

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) OSB Meslek Yüksekokulu hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin vasıflı eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrencileri sanayicilerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:50
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        Vasıflı eleman ihtiyacının karşılanması için öğrenciler tezgah başında
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) OSB Meslek Yüksekokulu hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin vasıflı eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrencileri sanayicilerle buluşturuyor.

        Kaynak teknolojisi, endüstri ürünleri tasarımı ve polimer teknolojisi programlarına bu yıl kayıt olan 56 erkek ve 22 kız öğrenciyle eğitime başlayan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisindeki OSB Meslek Yüksekokulunun öğrencileri, okulda aldıkları teorik eğitimi OSB'deki firmalarda uygulama imkanı buluyor.

        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA muhabirine, Kayseri'nin sanayi şehri olduğunu, Ar-Ge ve Ür-Ge'nin de merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

        Mesleki ve teknik eğitimin sahadan uzakta sadece kampüs içerisinde olamayacağını ifade eden Karamustafa, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle OSB'deki ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının gelişiminin desteklendiğini belirtti.

        İş dünyasıyla yaptıkları değerlendirmelerden sanayinin dinamiklerini ve üretimi bilen iş gücüne, insan kaynağına ihtiyaç olduğunu bildiklerini anlatan Karamustafa, "Birinci sınıfta olan öğrenciler şu anda sanayiye gidiyor, üretimin içinde ve merkezindeler. Türkiye'de ana üretimin bel kemiği ve omurgası olan bu gençliğe, iş gücüne ve insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu gençlerimiz, üretimin önemli değeridir. Mezuniyet sonrasında gerekli niteliklere sahip gençlerin istihdam edilebilirliğinin yüksek olması münasebetiyle tercih edilen bir okul konumundayız." diye konuştu.

        - "Gençlerimizin işsiz kalması da mümkün değil"

        Prof. Dr. Karamustafa, hayırsever Mehmet Altun'un desteği ve OSB işbirliği içinde kurulacak mühendislik ve tasarım fakültesinin olacağı teknik kampüs sayesinde de bölüm sayısını artıracaklarını dile getirdi.

        Okulun işleyişi hakkında da bilgi veren Karamustafa, şöyle konuştu:

        "Öğrenciler, uygulamalı derslerde fabrika ve iş yeri ziyaretleriyle işleri görüyor, öğreniyor, bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeye çalışıyorlar. Dört yarı yılda yani iki yılda iş ve eğitim ortamında kendilerini bilgi, beceri ve tecrübe anlamında donatan gençlerimizin işsiz kalması da mümkün değil. İş dünyasıyla yapmış olduğumuz diyaloglarda da bu neticeye varıyoruz."

        - "Okullar organize sanayilerle bütün halinde olmalı"

        OSB Başkanı Mehmet Yalçın da 22 milyon metrekare alana sahip, 1500 fabrikası olan OSB'nin 100 bini aşan istihdam sağladığını vurguladı.

        Kayseri OSB'nin Türkiye'nin 3 büyük organize sanayi bölgesinden biri olduğunu dile getiren Yalçın, kentten 160 ülkeye ihracat yapıldığını aktardı.

        Sanayicinin son yıllarda nitelikli eleman bulamadığına dikkati çeken Yalçın, "Bu ülkede endüstri meslek liseleri, sanat ve çıraklık okulları var. Bu tür mesleki okullar, meslek yüksekokullarının organize sanayilerle bir bütün halinde ve iç içe olması lazım. Bilgiyi ve pratiği bir araya getirip bunu büyüttüğümüz zaman emin olun bir ülke 50 yılda yol alacaksa bunu 20 yıl gibi bir sürede alır." dedi.

        Yalçın, Kayseri OSB'deki fabrikalarda asgari ücret uygulanmadığını, fabrikalarda döşemeci, kaynakçı, mobilyacı, plastikçi gibi alanlarda çalışanların 25 ile 30 bin lira arasında maaş aldığını belirtti.

        Sivas'tan üniversite okumak için kente gelen Anadolu lisesi mezunu Muhammed Bulut da teknik bir liseden mezun olmadığı için gördüğü pek çok malzemeyi ilk kez eline aldığını söyledi.

        İstihdam olanaklarından dolayı bölümü tercih ettiğini anlatan Bulut, ileride bir firma kurmayı hedeflediğini ifade etti.

        Özel bir liseden mezun olan Salih Kaynakmeşe de teknikerlik ve ara elemanın önemi nedeniyle ailesinin kendisini meslek yüksekokuluna yönlendirdiğini kaydetti. Mesleğinin önünün açık olduğunu belirten Kaynakmeşe, üretimin içinde yer aldığı için heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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