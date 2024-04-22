Kayseri'de 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'nda köfte ekmek yiyen bazı öğrencilerde mide bulanması şikayeti görüldü.

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