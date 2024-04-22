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        Kayseri Kitap Fuarı ve Şenliği devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:49
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        Kayseri Kitap Fuarı ve Şenliği devam ediyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 142 yayınevi ile 72 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen şenliğe kitapseverler ilgi gösteriyor.

        Etkinlikte yazarlarla bir araya gelen çocuklar, alandaki spor aktiviteleri ve çocuk oyun alanlarından gün boyu faydalanabiliyor.

        Aileler de etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

        Öte yandan, ulaşım noktasında da vatandaşlara destek olan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne ailelerin çocuklarıyla daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor.

        Cumhuriyet Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 639 hat kodlu seferlerin 28 Nisan'a kadar ücretsiz olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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