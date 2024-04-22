Kayseri Kitap Fuarı ve Şenliği devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 142 yayınevi ile 72 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen şenliğe kitapseverler ilgi gösteriyor.

Etkinlikte yazarlarla bir araya gelen çocuklar, alandaki spor aktiviteleri ve çocuk oyun alanlarından gün boyu faydalanabiliyor.

Aileler de etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.