Kayseri Kitap Fuarı ve Şenliği devam ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 142 yayınevi ile 72 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen şenliğe kitapseverler ilgi gösteriyor.
Etkinlikte yazarlarla bir araya gelen çocuklar, alandaki spor aktiviteleri ve çocuk oyun alanlarından gün boyu faydalanabiliyor.
Aileler de etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.
Öte yandan, ulaşım noktasında da vatandaşlara destek olan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne ailelerin çocuklarıyla daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor.
Cumhuriyet Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 639 hat kodlu seferlerin 28 Nisan'a kadar ücretsiz olduğu belirtildi.
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