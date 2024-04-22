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        Kayseri Valisi Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:36
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        Kayseri Valisi Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 tarihinin milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, çocukların geleceğin teminatı olduğunu bir kez daha hatırlamalarını sağladığını aktaran Çiçek, "Onların sevgiyle, özgüvenle ve bilgiyle yetişmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Onların eğitimine ve gelişimine destek olmalı, fırsat eşitliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

        Çocukları milli ve manevi değerlere bağlı nesiller olarak yetiştirmenin önemine işaret eden Çiçek, şunları kaydetti:

        "Geleceğimiz, ümidimiz, gururumuz olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller olarak en iyi şekilde yetiştirerek ülkemizin yarınlarına hazırlamak hepimizin en önemli görevidir. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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