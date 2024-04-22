Kayseri Valisi Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 tarihinin milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, çocukların geleceğin teminatı olduğunu bir kez daha hatırlamalarını sağladığını aktaran Çiçek, "Onların sevgiyle, özgüvenle ve bilgiyle yetişmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Onların eğitimine ve gelişimine destek olmalı, fırsat eşitliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.