Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, koltuğunu öğrencilere devretti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrencilere bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, 8. sınıf öğrencisi Azra Günal ve 2. sınıf öğrencisi Serenay Erdoğdu, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Günal ile Erdoğdu'nun bayramını tebrik eden Büyükkılıç, makam koltuğunu öğrencilere devretti.

Başkan Günal, Büyükkılıç'a çocuklar için kentteki yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, öğrenim gördüğü okuldaki arkadaşlarının Çanakkale gezisine götürülmesi talebinde bulundu.

Büyükkılıç da konunun gereğinin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdiğini belirterek, Günal ile Erdoğdu'ya belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. - "Çocuk Treni" gün boyunca sefer yapacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara özel hazırlanan "Çocuk Treni" gün boyunca sefer yapacak. Çocukların ücretsiz faydalanabileceği ve çeşitli programların gerçekleştirileceği "Çocuk Treni"nin ilk seferi saat 09.00'da Organize Sanayi İstasyonu'ndan başlayacak.