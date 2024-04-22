Mondihome Kayserispor, Sportif Direktör Murat Duman ile yollarını ayırdı

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Duman'ın talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirildiği ve ayrılık kararı alındığı öğrenildi.

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