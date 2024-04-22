Mondihome Kayserispor, Sportif Direktör Murat Duman ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da Sportif Direktör Murat Duman ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da Sportif Direktör Murat Duman ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Duman'ın talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirildiği ve ayrılık kararı alındığı öğrenildi.
Murat Duman'ın, kulübün gelecek sezon transfer politikalarına yön verilmesine müsaade etmek için görevini bıraktığı belirtildi.
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