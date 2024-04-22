Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlarından aranan 2 cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
Kayseri'de çeşitli suçlarından aranan 2 cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan U.S'nin "kasten adam öldürme" suçundan 21 yıl 7 gün, İ.Ç'nin ise "hırsızlık" suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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