Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan U.S'nin "kasten adam öldürme" suçundan 21 yıl 7 gün, İ.Ç'nin ise "hırsızlık" suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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