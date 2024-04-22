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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de çeşitli suçlarından aranan 2 cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 21:38 Güncelleme: 22.04.2024 - 21:38
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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de çeşitli suçlarından aranan 2 cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan U.S'nin "kasten adam öldürme" suçundan 21 yıl 7 gün, İ.Ç'nin ise "hırsızlık" suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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