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        Kayseri'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde meyve suyu yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:45
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        Kayseri'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde meyve suyu yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 GM 072 plakalı tır, Tekir Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarpıp devrildi.

        Sürüklenen tır, beton mikserine çarparak durabildi, dorsede bulunan meyve suları yola savruldu.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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