Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 10 milyon porsiyon çorba ikram etti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri ile bünyelerinde faaliyet gösteren kütüphanelerde ziyaretçilere 5 yılda 10 milyon porsiyon çorba ikramında bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri ile bünyelerinde faaliyet gösteren kütüphanelerde ziyaretçilere 5 yılda 10 milyon porsiyon çorba ikramında bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesine ait kütüphanelere gelen öğrencilere, ücretsiz sıcak çorba ile ekmek ikram ediliyor.
Uygulama haftanın 7 günü devam ederken, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın göreve geldiği 5 yıldan bugüne 10 milyon porsiyon çorba ikram edildi.
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