KASKİ, öğrencilere su tasarrufunun önemini anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine suyun önemi ve doğru su kullanımının anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre KASKİ ekipleri, "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında Zübeyde Hanım İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda bilgi verildi.

Ayrıca suyun tasarruflu kullanımının gelecekteki canlı yaşamı için büyük önem arz ettiğine değinilerek, evlerde, okullarda, iş yerlerinde ve hayatın her alanında suyu israf etmeden bilinçli tüketmenin önemi vurgulandı.

Diğer yandan öğrencilere el yüz yıkarken, diş fırçalarken muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, evlerde veya okullarda damlayan muslukların tamir edilebilmesi için büyüklerden yardım istemeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemlerinin anlatıldığı, çeşitli animasyonlarla desteklenen eğitim sonrasında minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile suyun korunmasının önemi konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra su kullanım kültürünün oluşmasına katkı sağlanmış oldu.