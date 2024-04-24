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        Büyükşehir Belediye Başkan Büyükkılıç, tenis turnuvasında dereceye girenlere madalya verdi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası'nda dereceye giren çocuklara madalya verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:32
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        Büyükşehir Belediye Başkan Büyükkılıç, tenis turnuvasında dereceye girenlere madalya verdi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası'nda dereceye giren çocuklara madalya verdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Spor AŞ, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel tenis turnuvası düzenledi. 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada 8-14 yaş arası 62 kız, 61 erkek olmak üzere toplam 123 sporcu mücadele etti.

        Turnuvanın ödül törenine katılan Büyükkılıç, derece girenlerin madalyalarını verip, akıllı saat hediye etti. Turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik eden Büyükkılıç, geleceğin tenisçilerinin Kayseri'de yetişmesi için gerekli çabayı gösterdiklerini belirtti.

        Tenisseverlerden ilgi gören kapalı tenis kortlarının sayısının arttırılacağını aktaran Büyükkılıç, "Kapalı tenis kortlarının da sayısının arttırılması yönünde sizlerden gelen yoğun talep üzerine ilerleyen dönemlerde harekete geçeceğiz. Sevgili yavrularımızı şimdiden kutluyorum, hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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