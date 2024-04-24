Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesinin "Çocuk Şenliği" başladı

        Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde hazırlanan ve 3 gün sürecek "Çocuk Şenliği" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesinin "Çocuk Şenliği" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde hazırlanan ve 3 gün sürecek "Çocuk Şenliği" başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Sümer Parkı'nda düzenlediği şenliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kaymakam İlhan Abay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Dünya çocuklarının bayramını kutlayan Çolakbayrakdar, çocukların daha güzel Türkiye ve Kayseri'de yaşama imkanı bulmaları için gayret sarf ettiklerini belirtti.

        Çocuklara armağan edilen bir bayramın dünyada tek olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, "Özgür bir şekilde bu topraklarda yaşamamıza vesile olan ve çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Dünya üzerinde hiçbir toplumda çocukların bayramı olan ikinci bir millet ve ülke yoktur. Sadece Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne özgü çocuklarımızın bayramı olan milletiz ve devletiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        KASKİ, öğrencilere su tasarrufunun önemini anlattı
        KASKİ, öğrencilere su tasarrufunun önemini anlattı
        Büyükşehir Belediye Başkan Büyükkılıç, tenis turnuvasında dereceye girenler...
        Büyükşehir Belediye Başkan Büyükkılıç, tenis turnuvasında dereceye girenler...
        Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi adayı MHP lehine çekildi
        Pınarbaşı ilçesinde Milli Yol Partisi adayı MHP lehine çekildi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 10 milyon porsiyon çorba ikram et...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 10 milyon porsiyon çorba ikram et...
        Kayseri'de yasa dışı keklik avlayan 2 kişi yakalandı
        Kayseri'de yasa dışı keklik avlayan 2 kişi yakalandı
        Kayseri'deki Zamantı Irmağı kano tutkunlarının yeni rotası oldu
        Kayseri'deki Zamantı Irmağı kano tutkunlarının yeni rotası oldu