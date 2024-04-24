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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:47
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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin "cinsel saldırı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı (27) düzenlenen operasyonla yakaladığı belirtildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlünün, cezaevine teslim edildiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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