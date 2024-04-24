Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin "cinsel saldırı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı (27) düzenlenen operasyonla yakaladığı belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlünün, cezaevine teslim edildiği aktarıldı.
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