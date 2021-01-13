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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji Bakanı Dönmez, Başkan Büyükkılıç'ı örnek gösterdi

İHA

Enerji Bakanı Dönmez, Başkan Büyükkılıç'ı örnek gösterdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Belediyelerde Yenilebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları’ toplantısında Türkiye’ye örnek olacak çalışmalardan bahsetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de toplantıda Başkan Büyükkılıç’ın çalışmalarını diğer büyükşehirlere örnek göstererek, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin uyguladığı İSO 50001 enerji yönetim belgesi ve uygulamalarından övgüyle bahsetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde ‘Belediyelerde Yenilebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları’ toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başkanlığında yapılan toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentler Birliği Başkanı Osman Zolan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve diğer ilgililer katıldı.
1114 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla, belediyelerde yenilebilir ve akıllı enerji uygulamalarının konuşulduğu toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önemli açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında öneri ve taleplerde bulunan Başkan Büyükkılıç, İller Bankası ve TEDAŞ’ın belediyeleri enerji alanında daha fazla destek vermesi gerektiğinin altını çizerek, yazılım konusunda da gerekli iş birliğinin yapılmasını, bu konuda EPDK’nın devreye girmesinin doğru olacağını, yine dağıtım şirketleri üzerinden işbirliğinin yapılmasının gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
KAYSERİ’NİN TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMALARI KONUŞULDU
Türkiye’ye örnek olacak çalışmalardan bahseden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri’de KCETAŞ’ın yönetim kurulu başkanı olmamız ve yüzde 51’nin belediyemiz kontrolünde olmasından kaynaklı önemli bir iş birliği yapıyoruz. Örnek olması açısından sizlerle paylaşmak istiyorum. Belediyelerimizin bilgi işlem daireleri ile dağıtım şirketimizin bilgi işlem merkezi arasındaki uygulama ve bilgi paylaşımı olabilecek bir mekanizmanın kurulmasını sağlayarak biz bu çalışmayı yapıyoruz, bunun bir benzerini EPDK yapabilir diye düşünüyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarını üretmeye çalışan belediyelerimize hem destek olma, hem de tedarik konusunda özel indirimli destekler verilebilir. Ulaşım birimimizin yapmış olduğu çalışmalardan birini de paylaşmak istiyorum. Ulaşım A.Ş. İSO 50001 enerji yönetim belgesini almış durumda ve uygulamakta, yine İSO 14064 diye bilinen sera gazı konusundaki almış olduğu belge ile bu konudaki duyarlılığını göstermekte. Türkiye’de bir ilk olma bağlamında söylüyorum, karbon saydamlık projesi, CTP raporlarını sunmakta, dünyadaki belki 10 şirketten birisi olarak nitelendirilmektedir, bunu da çok önemsediğimizi paylaşmak istiyorum. Verimli sürüş konusunda bilgilendirme, ilgilileri uyarma ve eğitme yönündeki çalışmalarımız ile de verimli sürüşü sağlıyoruz ve enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Şöyle bir talebimiz de söz konusu enerji tüketim tarifeleri, özel bir tarife ulaşım birimlerine uygulanabilirse bir kazanım elde edebiliriz.”
Yenilenebilir enerjiye destek ve enerji üretme konusunda yine önemli bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Büyükkılıç, “Katı atıklar ile arıtma ile ilgili enerji üretimi söz konusu, besi yerimiz ile ilgili ayın 26’sında ihaleye çıkıyoruz, yenilenebilir enerjiye de destek olma bağlamında önemli bir projeyi de hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
BAKAN DÖNMEZ, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR ULAŞIM A.Ş.’NİN ÇALIŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın konuşmasında bahsettiği Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin uyguladığı İSO 50001 enerji yönetim belgesini örnek gösterdi ve “Biz verimliliğe önce kamudan başlamayı arzu ediyor ve toplumumuza örnek olmalıyız, iyi örnekleri de çoğaltacağız. Enerji üretici görevlendirmekle yükümlü binalar için her 7 yılda bir enerji etütlerini yapma ve az önce Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade etti, İSO 50001 enerji yönetim sistemini kurma hedefini belirledik” ifadelerini kullanarak diğer büyükşehirlere örnek gösterdi.
Panelde ayrıca KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, ‘Su İdarelerinde Enerji Verimliliği Uygulamaları Örnekleri’ konulu konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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