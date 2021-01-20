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Kayseri eksi 14'ü gördü göl buz tuttu

İHA

Kayseri eksi 14'ü gördü göl buz tuttu

Kayseri'de günlerdir yağan kar yağışının ardından etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle Şeker Gölü dondu. Termometreler ise sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi.
Birkaç gündür kentte aralıklarla yağan kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah işe gitmek için araçlarını çalıştıran vatandaşlar, hareket etmek için camdaki buzun çözülmesini bekledi. Kent merkezinde eksi 14 dereceyi bulan hava sıcaklıkları nedeniyle bazı göl ve göletler de buz tuttu. Şeker Fabrikası içerisinde bulunan Şeker Gölü de dondu. Buz tutan göl yüzeyindeki kaz ve kuşlar eşsiz görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre dün kentte hissedilen en düşük sıcaklık eksi 25 dereceyle Pınarbaşı'nın Pazarsu Mahallesi oldu. Ayrıca Sarız ilçesi eksi 23, Tomarza Arslantaş Köyü eksi 21, Özvatan ilçesinde eksi 20 dereceye kadar hava sıcaklıklarının düştüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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