Kayserispor 4 maç sonra kaybetti

Hes Kablo Kayserispor ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, 4 maç sonrasında mağlup oldu. Son 4 maçında 1 galibiyet 3 beraberlik alan Sarı Kırmızılılar, ligin 26.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor’a 20 mağlup oldu ve 4 maç aradan sonra kaybetti.

Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısının ilk haftası olan 22.haftada deplasmanda Kasımpaşa’yı 10 yendikten sonra 23.haftada sahasında Alanyaspor ile 11 berabere kalmış, ligin 24.haftasında da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 11 berabere kalmıştı. Ligin 25.haftasında sahasında Ankaragücü ile 00 berabere kalan sarı kırmızılılar, 26.haftada Sivasspor’a 20 yenildi.

Ligde oynadığı 25 müsabakada 12.yenilgisini alan Kayserispor, 6 galibiyet 7 beraberlikten sonra 25 puanda kaldı. Ligin 26.haftasını 16.sırada geçiren sarı kırmızılılar, ligin 27.haftasında maç yapmadan BAY olarak geçecek.

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