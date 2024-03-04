Eniştesini tabanca ile öldürüp üzerinden otomobille geçen şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIKayseri'de,tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) tabanca ile öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen güvenlik görevlisi Yener Koçer (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI
Kayseri’de,tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) tabanca ile öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen güvenlik görevlisi Yener Koçer (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.
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