116.5 kilo esrar ile yakalanan 2 sanığa 11 yıl 8'er ay ceza

KAYSERİ'de bir yıl önce 116.5 kilogram esrar ile yakalanan sanıklar H.K. ile S.A., yargılandıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 13 Şubat'ta doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu H.K. yönetimindeki kamyon kent girişinde polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 116.5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü H.K. ile yanında bulunan S.A. gözaltına alındı. İki sanık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar mahkemesinde son savunları sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıklar H.K. ve S.A.'ya 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.