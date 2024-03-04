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        116.5 kilo esrar ile yakalanan 2 sanığa 11 yıl 8'er ay ceza

        KAYSERİ'de bir yıl önce 116.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 04.03.2024 - 18:32
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        116.5 kilo esrar ile yakalanan 2 sanığa 11 yıl 8'er ay ceza
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        KAYSERİ'de bir yıl önce 116.5 kilogram esrar ile yakalanan sanıklar H.K. ile S.A., yargılandıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 13 Şubat'ta doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu H.K. yönetimindeki kamyon kent girişinde polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 116.5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü H.K. ile yanında bulunan S.A. gözaltına alındı. İki sanık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar mahkemesinde son savunları sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıklar H.K. ve S.A.'ya 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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