Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası, Türk dünyasından gençleri bir araya getirecek

        Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyinin "Gençlik Programları" kapsamında organize edilen TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası, yarın Kayseri'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 21:53 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası, Türk dünyasından gençleri bir araya getirecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyinin "Gençlik Programları" kapsamında organize edilen TÜRKSOY Erciyes Büyük Slalom Kupası, yarın Kayseri'de başlayacak.

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te düzenlenecek kupada, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya'dan 60 sporcu, 14 ve 16 yaş altı kategorilerinde mücadele edecek.

        Erciyes'te bir otelde düzenlenen kupanın tanıtım töreninde konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde geçen yıl yapılan Daimi Konsey Toplantısı'nda gençlikle ilgili vizyon programını konseye kabul ettirdiklerini söyledi.

        Kabul edilen programda konseye üye ve gözlemci ülkelerin gençlerinin yararlanabileceği kış ve yaz dönemlerindeki gençlik kamplarının da yer aldığını belirten Yusuf, "Alınan kararın ilk uygulamasını Kayseri'de görüyoruz. Burada Türk dünyasının genç kayakçılarını buluşacak. Gençler hem Kayseri ve Türkiye'yi tanırken hem de birbirlerini tanıma imkanı bulacak." dedi.

        TÜRKSOY'un Türk gençlerini bir araya getirmeyi hedeflediğini anlatan Yusuf, "Sizin burada olmanız bizim için çok kıymetli. Birbirimizi tanımamıza ihtiyacımız var. Hepimiz çok büyük medeniyetten geliyoruz. Çok güçlü bir tarihimiz var. Birbirimizi tanımak için bir küçük temas yeterli. Bu gençlerin spor müsabakası ya da başka yollarla kuracakları münasebet, gelecek için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Erciyes'te bugüne kadar çok sayıda uluslararası organizasyon yapıldığını ve dünyanın dört bir tarafından yüzlerce sporcunun kente geldiğini söyledi.

        Türk dünyasından sporculara ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Cıngı, bu birlikteliğin devam etmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Türk dünyasından kardeşlerimizin buraya gelmesi, bizimle aynı havayı soluması çok kıymetli. Gençlere iyi yarışlar, iyi eğlenceler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, projelerini tanıttı
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, projelerini tanıttı
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından siyasi afiş ve brandaların kaldırılması...
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından siyasi afiş ve brandaların kaldırılması...
        Kayseri'de geçen ay 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Kayseri'de geçen ay 22 düzensiz göçmen yakalandı
        3 aracın karıştığı kazada ölen evli çift, gezmeden dönüyormuş (2)
        3 aracın karıştığı kazada ölen evli çift, gezmeden dönüyormuş (2)
        116.5 kilo esrar ile yakalanan 2 sanığa 11 yıl 8'er ay ceza
        116.5 kilo esrar ile yakalanan 2 sanığa 11 yıl 8'er ay ceza
        Büyükelçi Meyer-Landrut: 2023 itibarıyla Türkiye'ye önceki yıllara göre en...
        Büyükelçi Meyer-Landrut: 2023 itibarıyla Türkiye'ye önceki yıllara göre en...