3 aracın karıştığı kazada ölen evli çift, gezmeden dönüyormuş (2)

TOPRAĞAVERİLDİLER

Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Metin (48) ve eşi Servet Ergüneş (44) ile diğer araçta bulunan Ömer Sökmen'in (39) Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler yakınları tarafından alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Ergüneş çifti ve Sökmen'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Metin ve eşi Servet Ergüneş ile Ömer Sökmen, kılınan namazın ardından toprağa verildi.