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        Kayseri'de geçen ay 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Kayseri jandarma ekiplerince şubat ayında 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 19:31 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:31
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        Kayseri'de geçen ay 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kayseri jandarma ekiplerince şubat ayında 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 1030 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 21 sentetik hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, şarjör, 4 tabanca mühimmatı, 844 paket gümrük kaçağı sigara ve 1000 gram kaçak çay ele geçirildi, 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise yurda yasadışı yollardan giriş yapanlara yönelik 15 olaya müdahale edildi. Bu kapsamda yakalanan 22 düzensiz göçmen, Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de 57 dijital materyal incelendi.

        Bilişim dolandırıcılığıyla ilgili yapılan çalışmalarda ise 35 şüpheliye ait kimlik bilgileri tespit edildi. Sanal devriyelerde suç unsuru tespit edilen 81 kişiye işlem yapılmak üzere rapor düzenlendi ve 321 müstehcen içerikli, 463 yasa dışı bahis ile 461 oltalama sitesi erişime engellenmek üzere ihbar web ve Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezine (USOM) bildirildi.

        JASAT tarafından da 22 faili meçhul olaya müdahale edildi ve 19 olay aydınlatıldı.

        Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 427 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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